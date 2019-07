Flyvende politi er en strålende idé

I Nord-Troms er det mange hendelser der man kan se for seg at flyvende politi er gunstig .

Da en personbil kjørte av veien på Kågen, sist i juni i år, befant nærmeste politipatrulje seg i Kvænangen, en drøy time med blålys og sirener unna. Tilsvarende historier fra vår enorme region er det flere av.

Stadig opplever vi at brann- og ambulanseressurser er på plass lenge før politiet rekker fram. Verst er det om noe skjer i for eksempel Årviksand, ytterst på Arnøya, samtidig som det er politimannskaper fra Storfjord som har vakt.

Det er i slike situasjoner at den nye politireformen sliter med å få oppslutning. Og det er i slike øyeblikk at lensmannen for Nord-Troms skaffer seg forklaringsutfordringer overfor lokalpolitikere med sterke ønsker om lokale kontorer og politistillinger knyttet mot kommuner, ikke hele distrikt. Det nytter lite å vise til oppklaringsprosenter og innsats mot digital kriminalitet når bygdene opplever å stå uten sikkerhet når de trenger det aller mest.

I så måte er det godt nytt for både vår region, men også for hele landsdelen, at Politiet nå utlyser et anbud for drift av et eget politihelikopter her i nord. At dette kommer vel lenge etter at man får et nytt, moderne helikopter sørpå, får vi bare leve med. Tross alt er i alle fall landsdelen med i planene, denne gangen. Foreløpig er planen ett helikopter for hele landsdelen, og man antar at det blir plassert i Tromsø. Vi får anse det som en god start.

I Nord-Troms er det mange hendelser der man ser for seg at flyvende politi er gunstig. Ulykker på vei er kanskje ikke det mest aktuelle, men skredkatastrofer og større kriser som krever øyeblikkelig og rask respons kan løses betydelig raskere med et flyvende team ut fra Tromsø, enn med en patruljebil eller to langs morkne fylkesveier.

Ved større hendelser som skred ser vi også ofte at det er behov for mer enn ett helikopter. I lys av at Forsvaret vil redusere sin tilstedeværelse, er derfor en opptrapping fra Politiet meget kjærkommen.