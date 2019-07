Kraft, mot og kreativitet

Kraften fra Mari er tatt videre, den er villere, kanskje enda tydeligere og minst like viktig.

Det er pakka på Riddusletta. Tusenvis av folk står i fargerike kofter og andre varme klær, de vugger, hopper og danser. Noen har armene i været. Når musikken stopper jubles det, og bandnavnet ropes ut: ISAK! ISAK! ISAK!

Jeg står litt lenger bak, det er sjeldent jeg står fremst på konserter. Skjønt, for under tjue år siden sto jeg fremst. Da sto en anna sterk samekvinne på scena; Mari Boine danset med sjalet, mens hun joika og sang så tårene sto i øynene mine.

Nå står ISAK der, og hyller nettopp Mari. TAKK MARI! roper hun gråtkvalt, mens vi foran henne, storøyd og imponert, hyller henne, denne spede kvinna som joiker, hopper og synger med en kraft og energi som tvinger selv den stiveste sjøsamehofta til å vrikke på seg.

Og det er da det slår meg, når Ella Marie løfter det røde sjalet med den ene handa, og knytter neven med den andre mens sjalet svinges over hodet. Noe har skjedd, de siste femten årene har gjort noe med oss. For da Mari danset med sjalet, brukte det som vinger, og løftet seg og oss i publikum høyt opp med ørnene og måsene, knytter nå Ella Marie nevene, hun svinger sjalet rundt seg med en energi, en kraft, og hun nøler ikke. Dansen er vill, den er hemningsløs og vi knytter neven tilbake, og danser med.

For 29 år siden da Riddu ble starta, måtte de på studietur for å finne ut hva som var samisk. De gjorde undersøkelser blant de eldre, hva er sjøsamisk mat, hva er sjøsamiske klær? Lyngenkofta ble sydd for første gang, og etterhvert tok flere av oss den i bruk.

Det var den gang da. Nå er det sak i Framtid i Nord om bruken av kofta kanskje er gått litt for langt. De unge velger andre farger enn det kofta i utgangspunktet var tiltenkt. Noen reagerer på dette, mister kofta krafta når vi ikke kan si den ikke viser geografisk tilhørighet? Da Mari Boine danset med sjalet, kaster Ella Marie det opp i lufta, snurrer det rundt, rasende og lykkelig om hverandre. Kraften fra Mari er tatt videre, den er villere, kanskje enda tydeligere og minst like viktig.

Jeg må innrømme jeg lo da jeg leste saken om koftebruken blant de unge, jeg lo av glede! Så langt har vi kommet at de unge, for å få større eierskap til kofta, som de selv sier, velger egne farger og eget mønster. Til forargelse for «koftepolitiet».

La de! Vi skal aldri stoppe unges kreative utfoldelse på deres kultur, hvordan har vårt kulturuttrykk noen gang kommet til syne om det ikke var, nettopp for kreativiteten? Og hva er vi uten ungdommens kraft, mot og kreativitet? Gi de alt de trenger for å sy nye kofter, fortsett å skape arenaer der vi bærer ho, fargerik, varm og vakker i trygge og stolte omgivelser. Kofta er vårt skjold, som sjalet som kastes opp i lufta av Ella Marie, mens ho joiker kjærligheten til vårt folk frem.

Neste år fyller vårt elskede Riddu tredve år. Festivalsjefen har allerede en av hovedbookingene klare. Jeg vet hva jeg drømmer om, og det inkluderer flere knyttnever, sjal og sterke stemmer som taler rent og klart om livet vårt i nord.

Takk, Riddu, for i år. Takk gode folk som laga nok en strålende festival. Måtte dette året gå kjempefort, så vi kan ses snart igjen på Riddusletta!