Kongekrabben sprer seg fortere enn forventet i Nord-Norske fjorder

I en pressemelding skriver Nofima at en forskningsrapport slår fast at kongekrabben vil i nærmeste fremtid etablere seg i fjordene i Nord-Norge. Dette gjelder Altafjorden, Lyngenfjorden, Ullsfjorden, Balsfjorden og Malangen.

Nofima skriver at kongekrabben kan vandre flere kilometer om dagen, og at det viser seg at den kan vandre i grupper og vil etablere seg i dype kalde fjorder, likt det vi har i Troms.

En av forskerne bak forskningsprosjektet forteller at dette skjer fortere enn forventet.

– Vandringen skjer litt fortere enn mange hadde forventet. Den vandrer temmelig lange avstander, og gjerne flere kilometer om dagen, forteller Nofima forsker Sten Siikavuopio i pressemeldingen.

Kongekrabben trives i kaldt vann, og med vandringsvilje og hun-krabber som kan legge mellom 250.000 til 500.000 egg kan spredningen inn i fjordene i Nord-Norge skje fort.

Den idéelle temperaturen for kongekrabben er på tre grader, men den trives også i temperaturer mellom 8 og 12 grader, skrier Nofima i pressemeldingen.

Høy kilopris

Kongekrabbe har en høy kilospris og er svært ettertraktet på verdensmarkedet.

– Markedet for kongekrabber er ikke primært i Norge. Prisene bestemmes av rike kunder i Asia og USA, og i USA har kvotene gått ned og dermed har prisene steget, sier Siikavuopio i pressemeldingen.

I pressemeldingen skriver Nofima at første gang det ble oppdaget kongekrabbe i Norge var i 1977. I 2018 ble det fanget 2310 tonn kongekrabbe. Dette til en verdi av 391 millioner.

Betydelig fangst i Nord-Troms

Nofima skriver at det allerede er tatt opp betydelig med kongekrabbe i Nord-Troms, blant annet i Kvænangen og Karlsøy.

Siikavuopio blir ikke overrasket dersom det blir mulig å fiske etter kongekrabbe helt ned til Trøndelag i løpet av ti år.