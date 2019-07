Babcock venter å nærme seg full beredskap neste uke

nyheter

– I neste uke nærmer vi oss full beredskap, men har valgt å fortsette med støtte fra Sverige, skriver daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian AirAmbulance i en epost til TU.

Han opplyser videre at denne uken vil totalt 70 piloter være tilgjengelig av de totalt 91 pilotene som ble overført til selskapet da de overtok ambulanseflytjenesten i Norge.

Siden selskapet overtok tjenesten 1. juli har beredskapen i Nord-Norge vært svekket. Dette skyldes pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte de to første ukene.

Treningen av besetningen har tatt lengre tid enn ventet, og Luftambulansetjenesten har måttet sette i verk flere tiltak for å holde beredskapen oppe. I utgangspunktet var det laget en kriseplan til 19. juli med to ekstra jetfly og innleie av Forsvarets Bell-helikopter. 16. juli ble det kjent at planen ble forlenget med to uker.

Flere har vært kritiske til Babcocks overtakelse og den medfølgende svekkede ambulanseflyberedskapen i Nord-Norge. Ifølge selskapet har utfordringen de siste ukene vært den obligatoriske opptreningen av besetningen.

