Snart kan du bruke strømmetjenester også i utlandet

Fredag melder Forbruker Europa, Forbrukerrådets kontor for handel på tvers av landegrensene i EU/EØS, at man fra 1. august kan benytte seg av de strømmetjeneste man abonnerer på her hjemme i Norge, også i utlandet. De aller fleste strømmetjenestene som eksempelvis norsk Netflix, HBO Nordic, Viaplay eller TV2 Sumo har ikke vært tilgjengelig utenfor landegrensen, skriver iTromsø.

– Dette er en gladnyhet for alle film- og serieglade nordmenn, sier Ragnar Wiik, leder av Forbruker Europa i en pressemelding.

Nå er det altså ulovlig å sperre for «vårt» innhold.

– Med EUs nye portabilitetsforordning vil slik sperring av ditt innhold i utlandet være ulovlig. Dette er et svært etterlengtet regelverk, som norske forbrukere kommer til å nyte godt av, sier Wiik i pressemeldingen.

Forbruker Europa skriver at dette gjelder for følgende:

«Regelverket omfatter alle abonnementstjenester du betaler for. En tommelfingerregel kan være at betalingstjenester som krever innlogging vil være omfattet av den nye loven. Regjeringen opplyser imidlertid at tilbydere av gratistjenester, som NRK nett-TV, også har mulighet til å gjøre bruk av regelverket».