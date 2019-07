Frp vil ha nye regler for kriminelle asylsøkere

nyheter

– Det kommer falske asylsøkere til Norge som kan ha stått bak terror, drap, voldtekter eller andre kriminelle handlinger. De kommer hit for å unndra seg å bli stilt til ansvar i hjemlandet. Problemet vårt er at vi ofte verken makter å dømme dem eller kan sende dem tilbake til hjemlandet fordi de risikerer dødsstraff, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til VG.

Justisminister Jøran Kallmyr sier til avisen at i 2017 var det 47 saker på personer som ikke hadde rett på asyl, men som fikk bli fordi de ikke kan returneres til hjemlandet. Årsaken er at de risikerte dødsstraff eller umenneskelig behandling ved en retur.

I en kronikk i samme avis skriver Frp-toppene at de ønsker å samarbeide på tvers av europeiske landegrenser for å unngå at asylsøkere unndrar seg ansvar for kriminelle handlinger.

– Det er mange europeiske land som er i samme situasjon, og vi ønsker en dialog for å se om vi kan ta initiativ til en internasjonal straffedomstol, gjerne i regi av FN, som kan ta ansvar for å hente inn bevis og få disse kriminelle menneskene dømt, sier Listhaug.

Hvor de skal sone, har ikke Frp-toppene svar på ennå, annet enn at de ser for seg at det kan etableres systemer hvor de ikke soner i Norge, men i tredjeland i for eksempel Asia eller Afrika.

– Det er ingen grunn til at terrorister skal sone og oppholde seg i Norge og Europa, bare fordi de greide å komme seg hit, sier Wara, som sier mange kommer til Norge under nytt navn og falske dokumenter.