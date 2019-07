Husk grillvett i sommervarmen

nyheter

I pressemeldingen skriver Frende Forsikring at i det gode været i som er meldt i Norge øker skogbrannfaren parallelt med grill-lysten.

Brannekspert i Frende Forsikring sier i pressemeldingen at det er viktig å tenke sikkerhet.

– Ikke vær uforsiktig, tenk sikkerhet. De fleste av grillbrannene vi ser kunne vært unngått med enkle grep, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren.

– Det skal ikke mye til for å starte en brann i tørr vegetasjon nå. Pass på engangsgriller og sigarettsneiper. Hver sommer ser vi flere branner som starter fordi folk griller for tett på husvegger eller annet brennbart materiale, og at folk kaster varm aske i søppelspannet, sier han i pressemeldingen.

Store økonomiske skader

I pressemeldingen forteller Frende Forsikring at i fjor ble det registrert over to tusen skogbranner i Norge i fjor. Tall fra Finans Norge viser at det ble gitt ut forsikringserstatninger på nær 200 millioner kroner.

– Folk som er ute i skog og mark eller på hytta bør virkelig tenke seg om før de tenner bål, kaster fra seg sigarettsneiper eller fyrer opp engangsgrillen nå. Det er kritisk tørt mange steder og gnister antenner lett tørt gress og løv, spesielt hvis det er litt vind, sier han i pressemeldingen.

Liten skogbranfare i nesten hele Nord-Troms

Yr.no melder på deres side at i Nord-Troms er det generelt liten brannfare i skogene, men i Storfjord kommune er det moderat skogbrannfare.

Tips til trygg bålbrenning:

I pressemeldingen har Frende Forsikring noen tips for trygg bålbrenning.