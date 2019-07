Padlefeberen sprer seg

nyheter

Fra 80.000 kajakker i 2012 til 170.000 i 2018: Det råder liten tvil om at padling har blitt en dille her til lands. Padlesportens plutselige popularitet forteller oss (blant annet) to ting: At kysten vår har blitt en enda mer folkekjær rekreasjonsplass. Og ikke minst – at det er mange nybegynnere på padletur der ute.