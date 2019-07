Stenger hele fjorden for oppdrett i halvannet år

nyheter

Fredag ble det klart at Mattilsynet vedtok en bekjempelsessone for ILA i Kvænangen-bassenget på ti kilometer. I forkant av vedtaket hadde Mowi AS, som er eneste oppdrettsaktør i Kvænangen, varslet at en slik sone kunne medføre massive permitteringer av ansatte. Til sammen nær 50 ansatte på land og sjø står nå i fare for å bli permitterte.