Alt lå til rette for det perfekte øyeblikket. Så revnet buksa til brudgommen

nyheter

iTromsø kårer byens «verste» bryllupsbilde, hvor folk kan sende inn sitt bryllupsbilde som enten er tøysete, kleint, fælt, dårlig utført eller noe helt annet. Vinnerparet som stemmes fram vinner en ny fotografering, ikke nødvendigvis i brudekjolen, men nye, fine portretter av deg og din utkårede i tillegg til en middag for to på Emmas Drømmekjøkken.

27. august 2011 giftet Bernt Erik Isaksen Lyngstad seg med sin Katrine Isaksen Lyngstad i Kåfjord kirke. Han er fra Birtavarre og hun fra Manndalen, så iTromsø strekker for anledningen begrepet «byens verste bryllupsbilde» litt i lengste laget.

Bildet av det nygifte paret ble fotografert litt bortafor Riddu-sletta og de hadde hentet inn den profesjonelle fotografen Ørjan Bertelsen for anledningen. Fotografen hadde under fotoseansen et ønske om at brudgommen skulle gjøre litt sprell for kameraet.

Stor åpning

Ifølge Isaksen Lyngstad ble han også bedt om å gjøre et aldri så lite «splitthopp» på gressunderlaget.

– Han ville at jeg skulle gjøre litt ulike stunt og jeg prøvde meg på det hoppet. Jeg landet med dress-skoene og skled slik at skrittet i buksa revnet helt opp, noe som selvfølgelig fikk Katrine til å nesten knekke sammen i latterkrampe. Hun flirte lenge, det var «mat for Mons», for å si det sånn, sier Lyngstad, som for øvrig også er Kåfjord Arbeiderpartis ordførerkandidat.

Og som den buksa sprakk.

– Det ble vel nesten 10 centimeter åpning. Eller, den var i alle fall ganske stor.

God lufting

Med ødelagt bukse og dårlig tid måtte de nygifte løpe opp til festen hvor brudgommen skulle holde velkomsttale.

– Svett kom jeg løpende inn og da måtte jeg bar vise fram det hullet til alle, i tillegg hadde jeg hvit underbukse under, så det så derfor ikke spesielt fint ut.

Likevel måtte han gjennomføre resten av bryllupet med akkurat den buksa.

– Jeg hadde den på meg resten av festen, siden jeg ikke hadde noen andre alternativer. Det var god lufting, så det var vel egentlig like greit, sier han og ler.

iTromsø kårer byens «verste» bryllupsbilde Er ditt bryllupsbilde av det litt mer pinlige, stygge, rare eller harrye slaget? Fortjener dere en sjanse til å få et nytt, ordentlig portrett? iTromsø skal kåre byens «styggeste» bryllupsbilde.

Fortsatt i skapet

– Var det dette bildet som endte opp som takkekort?

– Nei, vi fikk heldigvis tatt noen andre bilder før dette skjedde.

Buksa henger fortsatt i skapet, men ...

– Den har ikke vært brukt siden.

Har du et bilde du mener er så «ille» at det fortjener å være med i kåringen? Send det som vedlegg i jpg-format til: marianne@itromso.no innen 15. august.

Dersom du sender inn et bilde, takker du også ja til at bildet publiseres på våre plattformer og at du vil fortelle om det i avisa.

Vinnerparet som stemmes fram vinner en ny photoshoot, ikke nødvendigvis i brudekjolen, men nye, fine portretter av deg og din utkårede. I tillegg får dere en middag på Emmas Drømmekjøkken.