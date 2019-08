Mack skylder på Rema 1000 for underskudd på nesten 9 millioner kroner

nyheter

iTromsø: De siste årene har Mack hatt et underskudd på flere titalls millioner, melder avisa E24. Tallene viser et underskudd på 61 millioner kroner siden 2010, og fjoråret alene måler et tap på 8,9 millioner kroner.

Mack Ølbryggeri er verdens nordligste bryggeri og holder til i Nordkjosbotn. Opprinnelig ble det grunnlagt i Tromsø av Ludwig Markus Mack i 1877.

Skylder på Rema 1000

Rundt starten av 2017 iverksatte Rema 1000 en «bestevennstrategi». Mack klarte ikke å bli bestevenn med Rema 1000, men lyktes i å beholde lokalbutikkene i Nord-Norge.

I årsberetningen til Mack får Rema-strategien skylden for tapet, hvor de skriver at den har «gitt et stort inntektsbortfall». Som følge av underskuddet beskriver årsmeldingen at Mack har vært nødt til å gjøre noen organisatoriske endringer:

«Mack har de siste to årene intensivert arbeidet med nye vekstrategier for å kompensere for Rema-bortfallet», beskriver årsberetningen.

Investeringer og ansettelser

E24 melder at Mack har investert tungt og økt bemanningen siden Rema 1000 lanserte strategien sin i 2016.

«Investeringsprogrammet forventes å forsterke selskapets vekstkraft og effektivitet i årene fremover», forklarer årsberetningen.

I tillegg har bemanningen vokst fra 109 gjennomsnittlige årsverk i 2017 til 125 gjennomsnittlige årsverk i 2018.

Flere drikker øl

Til tross for Mack ble droppet på nasjonalt plan av Rema 1000 viser årsberetningen at ølmarkedet har økt.

«Det norske ølmarkedet viser en positiv utvikling etter flere år med nedgang. Oppblomstringen av mikrobryggeri i Norge har bidratt til et mer dynamisk marked med vekst på mer smaksrike produkt, og til at øl får stadig større oppmerksomhet blant forbrukere og i media», heter det i årsberetningen.

Avisa iTromsø har ikke lyktes i å komme i kontakt med administrerende direktør Harald Bredrup.