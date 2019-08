nyheter

Politiet melder på Twitter mandag kveld at de har funnet en død person i Kåfjord.

De opplyser at de tidligere samme dag fikk inn melding om en savnet person, og det ble i den forbindelse iverksatt søk.

– Kort tid etter ble en død person funnet i terrenget, opplyser de.

Politiet skriver at de ikke har noen holdepunkter for at det skal ha skjedd noe straffbart.

Familien ble varslet mandag.