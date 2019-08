Fotografen skulle prøve noe «nytt»: – Heldigvis hadde vi ikke «bubb» i nesa

nyheter

iTromsø kårer byens «verste» bryllupsbilde, hvor folk kan sende inn sitt bryllupsbilde som enten er tøysete, kleint, fælt, dårlig utført eller noe helt annet. Vinnerparet som stemmes fram vinner en ny fotografering, ikke nødvendigvis i brudekjolen, men nye, fine portretter av deg og din utkårede i tillegg til en middag for to på Emmas Drømmekjøkken (se hvordan du kan delta lenger ned i saken).

Brudeparet synes selv de så fine ut på bildet. Det var før de oppdaget noe ekstra som hadde sneket seg med Kari Skog og Vasil Gjuroski hadde ikke planlagt noe bryllupsbilde, men ble fornøyd med et som ble fanget «i øyeblikket». Senere oppdaget de at det hadde sneket seg inn en fremmed tredjeperson.

Ti måneder etter at de møttes, giftet Lene Jørgensen og Torbjørn Jørgensen seg i Burfjord i Kvænangen 20. juli 2002. Hun var 19 år, han 23.

– Vi var veldig unge og hadde jo egentlig ikke peiling på dette med bryllup og planlegging rundt det. Siden det ikke var noen fotografer i nærheten av der vi bodde, og vi heller ikke kjente noen som kunne ta bilder hos oss, måtte vi til Alta for å bli fotografert av en profesjonell fotograf.

Ville revolusjonere bryllupsbildet

Dagen før bryllupet kjørte derfor det unge paret til Alta hvor de overnattet hos noen venner. Tidlig på selve dagen ble bruden ordnet hos frisør og klokken 11.00 var de hos fotografen, før de kjørte tilbake til Burfjord og vielsen klokken 16.00.

– Det var ikke så vanlig på den tiden at man tok «morsomme» bryllupsbilder, og denne fotografen var en veldig eksentrisk kar som gjerne ville prøve noe nytt. Han la seg på gulvet foran oss og ba oss se bort på lyset på veggen, sier Jørgensen og fortsetter:

– Jeg tror kanskje han hadde lyst til å revolusjonere bryllupsbildet litt. Heldigvis hadde vi ikke «bubb» i nesa på tross av at flesteparten av bildene er tatt nedenfra og opp.

Holdt sammen i 17 år

Etter fotoseansen fikk paret to, tre vanlige bilder. Resten var tatt fra det litt spesielle perspektivet.

– Vi fikk samlet alle i et album. Det er en god del år siden, så vi fikk ingen digitale kopier, sier Jørgensen, som ikke husker hva fotografen het.

17 år senere er ekteparet fortsatt lykkelig gift.

– Vi fortalte fotografen den gang at planleggingen ikke hadde gått helt på skinner. Da sa han at det var bra vi hadde «plagdes litt» med forberedelsene, for da ville vi ikke plages med ekteskapet. Det hadde han nok rett i, sier hun, og fortsetter:

– Merkelig nok har vi holdt sammen på tross av disse bildene.

KONKURRERER OM Å HA BYENS «VERSTE» BRYLLUPSBILDE: Alt lå til rette for det perfekte øyeblikket. Så revnet buksa til brudgommen Bernt Eirik og Katrine Isaksen Lyngstad skulle gjøre et sprell for fotografen. Det endte med ødelagte klær og en god latter.

SLIK DELTAR DU:

Har du et bilde du mener er så «ille» at det fortjener å være med i kåringen? Send det som vedlegg i jpg-format til: marianne@itromso.no innen 15. august.

Dersom du sender inn et bilde, takker du også ja til at bildet publiseres på våre plattformer og at du vil fortelle om det i avisa.

Vinnerparet som stemmes fram vinner en ny photoshoot, ikke nødvendigvis i brudekjolen, men nye, fine portretter av deg og din utkårede. I tillegg får dere en middag på Emmas Drømmekjøkken.