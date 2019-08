Nå er tunnelarbeidet helt i sluttfasen

nyheter

Både Larsbergtunnelen, Skardalstunnelen og Isfjelltunnelen er oppgradert etter de nye kravene til sikkerhet. Et omfattende arbeid, konstaterer byggeleder Rune Karlsen i Statens Vegvesen.

– Trafikantene vil nok først og fremst legge merke til at tunnelene er blitt lysere og har fått flere nødstasjoner. I tillegg er det gjort mye som er mindre synlig for de som passerer, sier han i en pressemelding.

Larsbergtunnelen i Storfjord kommune har fått nødstasjoner med telefon og brannslukkere. All belysning er byttet ut og det er montert ledelys/rømningslys. Utenfor er det satt opp bommer som kan slippes ned hvis tunnelen må stenge. Det er varsellys ved bommene og kamera slik at Vegtrafikksentralen kan følge med. Gamle skilt er byttet ut. Det er satt opp tekniske bygg på hver side av tunnelen. Det er også skiftet vann- og frostsikring og utført mer brannsikring i tak og vegger. Det er også gjort en betydelig jobb med bergsikring like nord for tunnelen.

Skardalstunnelen og Isfjelltunnelen i Kåfjord har fått flere nødstasjoner med telefon og brannslukkere. De har ledelys/rømningslys, nye stengebommer, varsellys og kamera, og noen nye skilt. All teknisk installasjon i de til sammen sju tekniske byggene er byttet ut. Ved noen av byggene er det nye innkjørsler. Disse to lengste tunnelene har også system for håndtering av brannfarlig væske.

Alle tre tunnelene har nødstyrepanel for nødetatene. Det er nødnett og DAB, men foreløpig ikke mobildekning.

– Vi har lagt til rette for at mobilselskapene kan montere utstyret som trengs, men har ikke noe tidspunkt for når de vil sette dette i drift, sier Karlsen.

– Bruk nødtelefonene

Nødetatene har blitt kjent med det nye utstyret og har fått opplæring i bruken av det - og trafikantene oppfordres til å bruke nødtelefonene dersom det skulle bli nødvendig.

– Bruk nødtelefonen i stedet for mobilen. Da får du kontakt med Vegtrafikksentralen (VTS) der en trafikkoperatør ser nøyaktig hvor du er og kan veilede deg videre. De vil også få varsel dersom du tar ut et brannslukkerapparat, og da stenger tunnelen automatisk. VTS kan også stenge tunnelen, varsle nødetatene eller bestille assistanse etter behov.

Tålmodige trafikanter

Mens arbeidet har pågått har trafikkavviklingen foregått med ledebilkjøring. Nå er det asfaltering som gjenstår, noe som betyr manuell dirigering og noe ventetid.

Også i etterkant kan det bli noe ventetid for mindre arbeid og justering av utstyret.

– Det har vært nødvendig å begrense trafikken på grunn av utstyr i vegen og sikkerheten for de som utfører jobben. Vi må likevel få takke for tålmodigheten. Vi forstår at aktiviteten vår kan ha gitt plunder og heft, spesielt for de som kjører der ofte. Nå gleder vi oss sammen med trafikantene over at tunnelene er blitt tryggere og at det stort sett er fri ferdsel, sier byggelederen.