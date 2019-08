– Ta et oppgjør med egen bilkjøring!

nyheter

– Foreldre gjør skoleveien farligere når de kjører helt inn til skoleporten. Alle ønsker en tryggere skolevei, men da må det bli færre biler rundt skolen, skriver distriktsleder for Trygg Trafikk i Troms, Elsa Klemetsen, i ei pressemelding.

Må spørre seg selv

Opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord, mener flere foreldre bør spørre seg om de virkelig trenger å kjøre til skolen.

– Barn liker å være i aktivitet utendørs, og de fleste ønsker å gå eller sykle til skolen sammen med vennene sine. Det bør vi voksne tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldrene med å gjøre skoleveien tryggere for de minste. Våre egne kjørevaner er det hver og én av oss lettest kan gjøre noe med, fortsetter hun.

«Hjertesoner»

Å etablere «hjertesone» rundt skolen er Trygg Trafikks anbefalte løsning for å gjøre nærområdet til skolen sikrere. Hjertesone er en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk. Hvis barna må bli kjørt, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen.

Andre hjertesonetiltak kan være å lage følgegrupper, legge til rette for god sykkelparkering eller at foreldre står hjertesonevakter på utsatte steder. Stadig flere skoler etablerer hjertesoner slik at barna kan gå og sykle trygt til skolen.

– Vi mener at å lage en hjertesone er det beste foreldre og skoler kan gjøre for å gi barna en trygg skolevei. Hjertesone handler ikke bare om fysiske tiltak. Det er også en felles forpliktelse og samarbeid mellom foreldre og skolen, sier hun.

Har jobbet med det

Distriktslederen trekker spesielt frem Tromsdalen skole som har jobbet godt med å skape en tryggere skolevei.

– Som den største skolen i Nord-Norge med over 500 elever, er det selvfølgelig noen utfordringer. Men FAU og skolen har sammen med elevene jobbet veldig godt for å forbedre trafikksikkerheten, sier Klemetsen.

Oppfordring til foreldre

Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk.

– Vi oppfordrer foreldre som ønsker å lage hjertesone rundt sine barns skole til å ta kontakt med FAU, skolen eller kommunen slik at de sammen kan finne den beste løsningen, avslutter Meisfjord.