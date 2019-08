Dette søker turistene etter i Norge

nyheter

I 2018 ble det det registrert 8,3 millioner ferierelaterte søk etter Norge på nett. Det skriver E24.

Ifølge Visit Norges nøkkeltall for fjoråret er det en økning på 21 prosent sammenlignet med året ført.

Årsrapporten viser at det er tyskere som søker mest etter norgesferie, mens amerikanere og briter ligger på henholdsvis andre- og tredjeplass på listen. Den største økningen i antall søk kommer imidlertid fra Kina.

– Vi ser at interessen fra det kinesiske markedet øker, og at det kommer flere individuelle reisende. Det er en global trend at kineserne reiser mer nå enn tidligere, sier teknisk ansvarlig i Visit Norway, Kjetil Røed, til E24.

I 2018 søkte 353.345 kinesere etter Norge som turistdestinasjon. I 2017 var antallet søk 212.978. Det tilsvarer en økning på over 65 prosent.

I nøkkeltallsrapporten er det også utarbeidet ei topp 50-liste over de mest populære søkeordene og frasene blant turister som er interessert i Norge.

Øverst på listen ruver «fjorder og isbreer» med over 1,1 millioner søk, mens «nordlys» og «turisme» følger på med henholdsvis 580.695 og 472.344 søk. Nederst på lista finner man «restauranter» med 19.922 søk.