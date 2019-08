Mowi benytter seg av en ekstern slaktebåt

nyheter

Etter at ILA-smitte ble påvist i kommunen har Mattilsynet vedtatt en bekjempelsessone for ILA i Kvænangen-bassenget på ti kilometer. Mowi AS er eneste oppdrettsaktør i Kvænangen. En bekjempelsessone på ti kilometer vil påvirke alle Mowis lokaliteter i kommunen, og 50 ansatte er i fare for å bli permittert.