Søker Nord-Norges beste turkokk

Lørdag den 21. september går nemlig Nord-Norgesmesterskapet i turkokkelering av stabelen, skriver iTromsø.

Som en del av den årlige Smak-festivalen skal Nord-Norges beste turkokk kåres, forteller Silje Ulriksen, nestleder i fylkesavdelingen av Norske Kokkers Landsforening (NKL).

Vil lokke turglade til dyst

– Vi tror at det er mange turglade mennesker som samtidig er glade i å lage god mat mens de er på tur. De ønsker vi å få med i konkurransen, sier Ulriksen.

Ulriksen og oldermann i NKL i Troms, Said Nordin, sier at konkurransen – som vil foregå på Skansen – er noe helt nytt for dem.

– Å lage god turmat er å regne som upløyd mark når det kommer til konkurranse. Det er innovasjon, og det er spesielle krav som stilles med tanke på vekt, ernæring og tid, sier Nordin.

De forteller videre at konkurransen vil være realistisk og så lik en «ekte» turopplevelse som mulig.

Det blir med andre ord ikke et fancy-schmancy restaurantkjøkken som deltakerne kan boltre seg i.

Maten skal tilberedes over åpen ild, kjøkkenutstyret som skal brukes må få plass i en vanlig tursekk som deltakerne får ta med seg – og råvarene til maten må være slik at den er mulig å ta med på tur.

– Maten må også være slik at den er rask å lage, vi har satt en tidsgrense på halvannen time, sier Ulriksen.

Middag med fisk og fugl

Deltakerne vil få i oppgave å lage en toretters tur-middag, og råvarene er satt på forhånd.

Hovedretten må være basert enten på ishavsrøye eller rype sammen med rotgrønnsaker, og i desserten må multer være hovedingrediensen.

Alle råvarer vil stilles til disposisjon av arrangørene, men det åpnes også for å ta med noe «medbrakt» til kappestriden.

– Deltakerne har lov til å ta med en egenplukket eller egenfanget råvare som setter preg på deres rett – kanskje sopp, bær eller urter, sier Ulriksen.

Alle som er interesserte i å delta må kontakte NKL i Troms med en kort beskrivelse av seg selv, sin matfilosofi og en oppskrift på en tur-rett som de ønsker å lage.

Tidsfristen for å sende inn påmelding er den 13. september.

– Vi er på jakt etter entusiaster. Det er folk som både er glade i å gå på tur og som er glade i å lage mat ute i naturen, sier Nordin.

Seks finalister

Seks finalister vil bli valgt ut til å delta i hovedkonkurransen der natur-middagen vil bli gransket av et strengt dommerpanel.

Det er Mads Karlsen fra Rå videregående skole, Rita Slettum fra Senjastua og kokk og forfatter Nils Harald Moe fra Tromsø.