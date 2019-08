nyheter

Ifølge Statens vegvesen avdekket tungtransportkontrollene på E8 og E6 i Skibotn fredag flere dekk som var under den lovlige minimumsgrensen. Vegvesenet har gitt gebyr for 750 kroner for det.

Vegvesenet stoppet også flere personbiler som hadde mangelfull belysning og skrev ut kontrollseddel.

De påpeker også at det nå er mørkt på kveldene og at bilistene må ta sine forholdsregler. "Det anbefales å sjekke lysene på bil/henger i tillegg til mønster på dekkene", skriver Statens vegvesen på Twitter.