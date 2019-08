Ønsker at ungdommen flytter tilbake: – Bolig og arbeid er det viktigste

nyheter

Arbeiderpartiets kandidat vil ha tidsriktige boliger og arbeidsplasser. Høyre vil ha billigere boligleie og satser på fiske og landbruk.

På debatten ble blant annet arbeid, boliger og kommune-omdømme tatt opp som viktige elementer for å få ungdommen tilbake, men også om å få nye til å flytte til Kvænangen.

Billigere og tidsriktige boliger

Ronald Jenssen (H), ordførerkandidaten for Høyre/Frp i Kvænangen, mener det er viktig å gjøre noe med utleieprisene til de kommunale boligene for å gjøre det lettere.

– Vi ønsker å gjøre noe med utleieprisene på kommunale boliger. Tidligere har vi bedt om en gjennomgang av kommunale leiligheter.

Videre forteller Jenssen at de ønsker å subsidiere prisen til unge som ønsker å etablere seg i Kvænangen. Han forteller at nå varierer prisen mellom 7.500 til 9.000 kroner.

– Dette er svært høyt for å være i Burfjord. Den høye prisen gjør det vanskelig å konkurrere med nabokommunene, forteller Jenssen.

Førstekandidaten for Arbeiderpartiet og ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik, forteller at boligene må være tidsriktige for å lokke ungdommen tilbake til Kvænangen.

– Det må være boliger, og de må være tidsriktige. Det er veldig få som starter med å bygge hus, og unge ønsker ikke å flytte inn i leiligheter som sist ble pusset opp på 80-tallet, forteller Mevik.

Attraktive arbeidsplasser og optimisme

Arbeiderpartiets førstekandidat forteller at i tillegg til bedre boliger i kommunen, ønsker en også å satse på attraktive arbeidsplasser.

– Det må være attraktive arbeidsplasser, som passer til utdanningen som folk der ute tar, forteller Mevik.

I tillegg forteller Mevik at det er ønskelig at kommunen har et frivillig register som forteller hva ungdommer fra Kvænangen utdanner seg til.

– Mange ungdommer som drar er veldig glade i Kvænangen. Hvis vi da har en slik oversikt over kompetansen ungdommen utdanner seg til, vil vi kunne kontakte de når vi selv trenger kompetanse og formidle videre hvem som trenger kompetansen de utdanner seg til.

Mevik sier at også er viktig å satse på optimisme.

– Det må være optimisme, slik at bygda er positive når det kommer nye ting. Fokusere på det vi får til i Kvænangen, i stedet for det som legges ned og er galt.

– Klarer vi å gjøre oss selv relevante igjen, bygge bruer og skape dialog, klarer man å få til mye på små plasser.

Vil satse på primærnæringene

Jenssen forteller at de ønsker å satse på primærnæringene til Kvænangen kommune, som han forteller er fiske og landbruk.

– Fisker har vært stort i Kvænangen før. Vi har bedt om en utredning av havnen i Burfjord. Vi er den eneste kommunen i regionen som ikke har ordentlig båthavn, forteller Jenssen.

Under debatten fortalte Jenssen at Høyre/Frp i Kvænangen var positive til gruvedrift i kommunen, og forteller nå at dette vil være med på å skape arbeidsplasser til de som ønsker å flytte til kommunen.

– Det er langt frem i tid, men vi mener at vi bør satse på å få det hit. Men vi ligger bak all næring. Vi må satse på alt som kan skape nye arbeidsplasser her i Kvænangen, forteller Jenssen.

Arbeiderpartiets førstevalg er også positiv til gruvedrift, men sier det må settes krav.

– Gruvedrift kan skape arbeidsplasser, men før det blir aktuelt må vi vite hvordan utbyggingsplanen til gruvedriften blir. Snakker vi om fjorddeponi, hvordan reindriften blir påvirket, om det bare er pendlerarbeidsplasser eller om det vil bygge Kvænangen-samfunnet.