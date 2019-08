Frykter ikke for at det ikke skal komme turister til Nord-Troms

nyheter

Fredag var Hermstad gjest på en samtalekveld på Nordkalottsenteret i Skibotn. Regien hadde Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Storfjord, Kåfjord og Lyngen og temaet for kvelden var bærekraftig reiseliv.

Hermstad var klar på et ensidig fokus på å få flest mulig turister til Nord-Troms er feilslått.

– Vi kan bare slappe helt av. Vi trenger ikke å gjøre noen verdens ting for at det skal komme flere turister hit. Det kommer til å komme mange flere. Det er ikke noen av de store næringene som vokser like raskt som turismen. Økningen er formidabel fordi folk er glade i å reise og flere og flere får råd til det, sa Hermstad, og fulgte opp:

– Spørsmålet er hvordan vi skal få noe ut av det. Skal vi legge oss på rygg og si at alt som kommer er bra, eller skal vi si at her hos oss gjør vi det på vår måte?

Lønnsomhet viktig

Hermstad og Georg Sichelschmidt, reiselivssjef i Visit Lyngenfjord, deltok i en sofasamtale med MDGs lokalpolitikere Silja Skjelnes-Mattila (Storfjord) og Tor Mikalsen (Kåfjord) som ordstyrere.

Sichelschmidt understreket at Visit Lyngenfjord har fokus på regionen som et bærekraftig reisemål.

– Vi ønsker jo å øke antallet besøkende, men vi vil helst øke lønnsomheten til reiselivsbedriftene. Da er det kanskje ikke det viktigste å få flest mulig turister. Nordnorsk Reiseliv og Visit Norway jobber og bruker sine ressurser som man mener er mest lønnsom for oss og best for oss, sier Sichelschmidt.

Silja Skjelnes-Mattila sier at hun er godt fornøyd med oppmøtet på Nordkalottsenteret.

– Ja, jeg er fornøyd med 25 fremmøtte en fredags ettermiddag. Og vi klarte også å bli enige om noen tiltak som må gjøres for få reiselivet og turismen inn på et mer klimavennlig spor, sier MDGs førstekandidat i Storfjord.

Kortreist

Stikkordene er kortreist turisme, langtidsferierende turister, og, ikke minst, en mer klimavennlig reise til og fra regionen.

– Det skal være mulig å komme seg til Nord-Norge på en mer miljøvennlig måte enn med fly. Tog er en opplagt løsning. Busslinjer en annen. Vi er nødt til å få turistene som kommer til å være her lenger. Vi er ikke interessert i tusenvis av drop-in-turister og da må også dreie markedsføringen bort fra det. Vi trenger i større grad å treffe turister som ikke kommer så langveisfra, sier Skjelnes-Mattila.