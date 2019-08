nyheter

I følge Troms politidistrikts Twitter-konto holdt politiet trafikkontroll ved Storslett skole onsdag morgen. Politiet fokuserte på promille, dokumenter og adferd og tok inn ti biler for kontroll.

En av bilistene vil bli anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort, mens en annen fikk et forenklet forelegg for å ha kjørt mot skiltene ved skolen.