Stor interesse for studietilbud som skal gi flere kvalifiserte lærere i Nord-Norge

I en pressemelding skriver kunnskapsdepartementet at det er stor interesse for deres studietilbud for de som ikke har fullført lærerutdanningen.

Kunnskapsdepartementet skriver at det er 48 personer som allerede jobber i skolen, som nå kan starte på et skreddersydd studietilbud ved Universitetet i Tromsø og Nord universitetet.

- Dette betyr at Nord-Norge kan få nesten 50 flere kvalifiserte lærere bare gjennom første opptak på denne ordningen. UiT og Nord har hatt kort tid på seg for å gjøre det nye studietilbudet kjent, men interessen viser at dette er et etterlengtet tilbud. Målet er at forsøksordningen skal bidra til å redusere lærermangelen samtidig som den enkelte får formell kompetanseheving og mulighet for fast tilsetting og høyere lønn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

Flere gode og kvalifiserte lærere

De som tas opp til pilotprosjektet har ulike forutsetninger, der noe mangler kun ett fag, mens andre må skrive bacheloroppgaven for å få tittelen grunnskolelærer.

- Gode og flere kvalifiserte lærere er det som virkelig gjør en forskjell for at elever skal lære, mestre og trives på skolen. Det er gode nyheter at flere vil fullføre lærerutdanningen sin. Dette tiltaket er et av flere for å sikre at vi får flere lærere til Nord-Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Universitetene får 4,3 millioner

I pressemeldingen skriver departementet at universitetene får 4,3 millioner kroner for planlegging og gjennomføring av pilotprosjektet.

- Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Nord universitet har tatt på seg et viktig oppdrag som jeg vil følge med stor interesse. De skal også dele erfaringene de gjør med forsøket med andre universiteter og høyskoler slik at flere institusjoner etter hvert også kan delta i ordningen, sier Nybø i pressemeldingen.