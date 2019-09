nyheter

To personer ble bortvist fra sentrum i Nordreisa, natt til lørdag. Grunnen til dette var at de havnet i slosskamp med hverandre på et utested. Det melder Troms politidistrikt, søndag morgen.

Hendelsen skal ha skjedd klokken 01.50.

Politiet i Nordreisa måtte også utvise en annen beruset person fra sentrum, på grunn av at vedkommende opptrådte ufint ovenfor ansatte på et utested. Denne hendelsen fant sted klokken 01.15.