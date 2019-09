Nå får ytre Kvænangen får tilbake et posttilbud: – Vi er ikke fornøyde, men dette er det beste alternativet

nyheter

Fra 1. april i år mistet beboerne i ytre Kvænangen posttilbudet, som førte til at de må reise til Burfjord for å hente posten. Nå kan fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), fortelle at fylkeskommunen har funnet en løsning som vil komme på pass så fort som mulig til innbyggerne i Kvænangen.

– Vi kan starte ganske raskt så fort som avtalen med Poster er signert, slik at de som mistet posttjenesten får den fort tilbake, forteller fylkesråd Prestbakmo.

Fornøyd, men ...

Ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik er fornøyd nå at ytre Kvænangen nå får et posttilbud, men forteller at de ønsket å få det gamle tilbudet tilbake.

– Løsningen er en reduksjon fra den tidligere. Vi hadde et håp om at staten skulle ta ansvar, men det har de ikke. Da har vi sammen med fylkeskommunen kommet fram med denne løsningen.

– Vi er ikke fornøyde, men dette er det beste alternativet, sier Mevik.

Men ordføreren sier at han nå er glad for at det er kommet en løsning på plass.

– Jeg er glad for at fylkeskommunen har funnet en løsning slik at de i ytre Kvænangen får posten.

Vil være en langsiktig løsning

På spørsmål om dette er en løsning ordføreren tror vil være langsiktig, er ordføreren positiv.

– Ja, det har jeg. Dette er en løsning som er diskutert helt fra starten av. Kjekt at gode nyheter slippes rett før valget, men løsningen har vært der lenge. Vi har ønsket at regjeringen tok ansvar, men slik ble det ikke.

– Og nå er det kommunevalg, og det viser at kommunene og fylket tar ansvar, men regjeringen svikter, avslutter ordføreren med.

Samarbeid mellom operatører

Den nye løsningen er et samarbeid mellom flere operatører. Fylkeskommunen har avtalt med Torghatten at de vil stå for distribusjon av post til distriktene, og Posten vil levere til fergene.

– Etter at Posten trakk seg ut i vår i Kvænangen, Harstad og på Ringvassøy har vi jobbet med operatører i områdene for å finne ut hvilke kostnader dette ville få for fylkeskommunen, sier fylkesråden.

– Fylkeskommunen vil betale Torghatten for å gjøre denne tjenesten. Båtene vil også få det nødvendige utstyret de trenger for å håndtere posten, og fylkeskommunen vil betale rederiene for tjenesten mannskapet vil utføre.

Fylkesråden forteller at posten vil komme til ytre Kvænangen en gang i uken.

Tokk tid å få en avtale

Nyheten kommer rett før kommunevalget, og på spørsmål fra Framtid i Nord om dette kun er «valgflesk», eller om det er en langsiktig løsning, svarer Prestbakmo at det har tatt tid for fylkeskommunen å få et kostnadsbilde på tjenestene.

– Det var tre samband å få avtaler til. Spesielt de med fergesamband har vært viktige å få avklart slik at vi visste kostnadsbildet.

For fylkeskommunen var det viktig å ha en løsning for alle kommunene dette gjaldt.

– Dette slik at vi hadde en modell å følge hos alle.

Kom som en bombe

Ordførerkandidaten for Senterpartiet i Kvænangen, Jan Helge Jensen, forteller at løsningen som kom etter 1. april var for dårlig for innbyggerne.

– Vi har fått mange henvendelser på at ordningen som er i da er rett og slett ubrukelig. Det er en stor lettelse for befolkningen, sier Jensen.

– Det kom som en bombe på oss når vi mistet posttilbudet, så nå er jeg glad på bygdenes vegne. De fortjener det.