– Det viktigste er at historien blir fortalt, og det mener jeg den er nå

2. april 2003 hentet barnevernet, i følge med politiet, Svanhild Jensens to døtre fra besteforeldrenes hjem i Kvænangen. Det tok ikke lang tid før Aage G. Sivertsen bestemte seg for å skrive bok om saken. Forfatteren, som har gitt ut flere bøker om urettferdighet og overgrep, skriver at det er nettopp denne saken som har gjort mest inntrykk på ham.

Boka «Prosessen mot Svanhild» tar for seg hele historien. Fra 21 år gamle Svanhild ber om et møte med sosialkontoret i Kvænangen i 2000, fire måneder før hun føder sitt første barn. De utallige møtene med barnevernet og andre instanser, og ikke minst de fire utredningene fra fire sakkyndige psykologer som fulgte. En IQ-test gjennomført under det som blir beskrevet som langt fra optimale forhold, tre rettssaker og en mors altoppslukende kamp for å få beholde sine barn. Helt frem til den endelige dommen faller i lagmannsretten i 2003, og Svanhild blir fratatt begge sine døtre.

Håper på konsekvenser

Forfatteren har, gjennom fullmakt fra Svanhild selv, fått tilgang til alt av dokumenter, notater og referater fra møter med sosialkontoret, barnevernet og sakkyndige psykologer. På den måten blir historien for første gang fortalt fra start til slutt - med opplysninger som normalt ville vært taushetsbelagt. Som forfatteren selv skriver: «Kanskje vet vi ikke alt, men boka avslører at man vet nok til å se at systemet ikke fungerer som det bør».

Det er nettopp dette Sivertsen håper på å oppnå med å fortelle historien.

– Jeg håper det vil føre til konsekvenser for noen av aktørene. Rettssaken har fått konsekvenser for Svanhild, så nå håper jeg det blir konsekvenser for systemet.

Forfatteren sier han ikke tror det hjelper å angripe enkeltmennesker, og det er heller ikke hans intensjon med boka. Det er kritikk av systemet og regelendringer han søker.

– Disse IQ-testene, for eksempel, er helt forferdelig, sier han, og sikter til bruk av IQ-tester av både foreldre og barn i vurdering av omsorgsevne.

– Nå har jeg boka ute hos spesialister innenfor både psykologi og juss, så vi får se hva vi får til innenfor helsedepartementet. Lovverket må endres, fastslår han.

Engasjerte seg

Mediestormen var enorm, og Sivertsen var blant de som engasjerte seg i saken mens den pågikk. Han kjente ikke Svanhild, men leste om den mye omtalte IQ-testen i landets aviser, og skrev selv en kronikk for Dagbladet i 2003. Det var rundt denne tiden lysten til å skrive bok om saken oppstod.

– Da det hele endte med at Svanhild faktisk mistet barna, hovedsakelig på grunn av IQ-testen, ble jeg så engasjert at jeg bestemte meg for å skrive bok, sier forfatteren.

– Jeg kunne ikke tro at det var sant, legger han til.

Han har vært nordpå for å besøke Svanhild og hennes familie, først og fremst fordi han mente det var viktig å treffe mennesket han skulle skrive om.

– Jeg var selvfølgelig veldig nysgjerrig på å treffe henne. De timene jeg var sammen med henne fikk jeg et godt inntrykk av henne, og hun virket omsorgsfull.

Måtte holde hodet kaldt

I 2016 var boka ferdig. Nylig ble den lansert, og er nå å finne i bokhandler over hele landet. Førsteopplaget består av 500 eksemplarer, og Sivertsen sier han skal være godt fornøyd om disse blir solgt.

– Først og fremst er jeg fornøyd med at det ble bok. Jeg tror ikke det blir solgt så mange bøker, men det viktigste er at historien blir fortalt, og det mener jeg den er nå, sier han.

– For det ble bok, og et footprint for Svanhild og familien, og for landsdelen og bygda hun bor i.

Prosessen har vært lang, men på mange måter har det vært positivt, mener forfatteren.

– Når jeg gikk inn i dokumentene trodde jeg ikke det jeg leste var sant. Det er et så råttent spill. Jeg ble forbannet, og måtte prøve å holde hodet kaldt når jeg skrev. Sånn sett er det en fordel at det har tatt noen år å få utgitt boka, fordi jeg da også har fått tenkt meg om.

Flere eksperter har lest gjennom boka før den ble utgitt, og selv synes Sivertsen det kommer frem en del opplysninger som er umulig å underslå.

– Det er ingen tvil om at jeg tar parti med Svanhild, og at boka er subjektiv, men det er i alle fall holdbart, understreker han.