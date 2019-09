– Trenger flere kolleger, ikke flere kutt

nyheter

Delegasjonen bestående av Kirsti Bergstø, 1. kandidat for Troms og Finnmark SV til fylkestingsvalget, og listekandidatene for Nordreisa SV, Tom-Vegar Kiil og Birgit D. Nielsen, startet besøket på sykehjemmet. Her var det deltidsstillinger som stod i fokus.