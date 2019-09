Nå ferdigstilles bassenget i Olderdalen: – Endelig, sier ordføreren

nyheter

Onsdag i siste uken før valget gjennomførte kommunestyret i Kåfjord møte, hvor de blant annet vedtok å kjøpe 15 nye boligtomter i Manndalen og at bassenget i Olderdalen skal ferdigstilles.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har klart å få til en avtale, forteller ordfører i Kåfjord kommune, Svein Leiros.

Viktig for Kåfjord

Ordføreren forteller at dette er en viktig sak for Kåfjord kommune.

– Det er viktig for at folk skal få lov å bygge og bo i Kåfjord. Kommunestyret ble enig, det ble litt debatt, men vi klarte få det igjennom.

Kåfjord kommune har hatt et prosjekt kalt Løkvoll 3 i 25 år, men nå er prosjektet lagt ned. Dermed har de nå vedtatt å kjøpe en eiendom i Manndalen som gir 15 nye tomter.

– Vi får kjøpe opp en eiendom fra samme selskap som vil gi 15 nye boliger bak Kroa i Manndalen, forteller ordføreren.

Det blir basseng i Olderdalen

Nå har kommunestyret i Kåfjord vedtatt at bassenget i Olderdalen skal fylles opp med vann.

– Endelig har vi fått finansiering til å få vann i bassenget i Olderdalen. Dette er en sak som har gått lenge i systemet. Vi bygget ny idrettshall til 42 millioner, men noe teknisk som ble helt ødelagt gjorde at vi ikke fikk ferdigstilt bassenget.

Ordføreren er svært fornøyd med at det nå blir basseng, men kan også fortelle at de har vedtatt å gi flyttetilskudd til to familier som bor under Storhaugen i Manndalen.

– Dette er saker som kommunen mener er viktige, da vi ønsker å gi tilskudd til familier som bor der det er rasfare.

Her påpeker ordføreren at det er NVE som har siste ordet.

Viktig å få avklaring

Bassenget ble heftig debattert under debatten i Kåfjord på mandag 2. september. Framtid i Nord spurte Leiros om det også var slik på kommunestyremøtet, og det ble det ikke.

– Det var ikke det. Jeg satt opp saken for å få en avklaring på den før valget. Den gikk enstemmig igjennom. Det var mer applaus enn debatt, forteller Leiros.

På spørsmål om hvor strategisk lurt det var å gjennomføre et kommunestyremøte rett før valget, med tanke på om det ble vanskeligere å si nei til å bevilge penger, sier ordføreren at han mener det var viktig å få avklart sakene.

– Man kan si det, men jeg som ordfører mener at dette er saker som vi har jobbet med i fire år, og da er det viktig å få en avklaring. Saken om boligtomter har vært viktig å få en avklaring på. Også for grunneierne og kommunen sin del som er avhengig av å ha byggetomter klare.

Han forteller at hvis saken ikke ble tatt opp nå før valget, kunne den blitt utsatt med et år.

– Det er å få avsluttet sakene som dette kommunestyret har startet.

– Jeg mener det er fornuftig, avslutter ordføreren med.