Meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt kan fortelle at tirsdagen vil starte bra, med pent vær i hele Nord-Troms. På ettermiddagen vil det skye litt til, særlig i ytre strøk. Det kan komme noe byger på kysten.

Temperaturen vil på tirsdag stige noe.

– Det blir fine maksimumstemperaturer, mellom 15 og 19 grader. Varmest blir det i indre strøk, forteller meteorologen.

Det vil være rolige vindforhold, med en sørøstlig frisk bris.

Sommerlig

Natt til onsdag kan det komme noe nedbør i kystlinje strøk, før det går mot skyfritt igjen på formiddagen.

– Slik vil det egentlig holde seg hele onsdagen. Senere på dagen kan de komme noe regnbyger på indre strøk.

Vinden blir lik tirsdag, med rolig sørøstlig vind og frisk bris. Temperaturen vil være rundt 16 til 18 grader.

– Noen fine sommerdager i september, forteller meteorologen.

Kaldere mot helgen

På torsdag og fredag vil temperaturene synke igjen.

– Torsdag begynner det derimot å bli mer høstlig. Det kommer et lavtrykk utpå havet som blir grunnen for at torsdagen blir ganske våt.

Vinden vil være noe lik, men vil få en mer vestlig retning. Det vil være mye nedbør i Kvænangenområdet.

Temperaturen vil synke ned mot 10-12 grader på torsdag.

Fredagen blir enda kaldere, hvor temperaturen kan synke ned til 6 grader. Også blir været noe ustabilt med en del nedbør.

– Det er bare å utnytte de første dagene, avslutter meteorologen med.