Hva skal du med det bildet, egentlig?

nyheter

En bil ligger i elva. Oppe på bredden står en far med sin lille sønn. Som en av de første på plassen rakk han å se at det ikke var noen i bilen. Det vet imidlertid ikke alle de som kjører forbi oppe på brua. Flere kjører sakte forbi mens de titter ned. Faren har ringt politiet, men ønsker hjelp fra andre. Han vil forsikre seg om at det virkelig ikke er noen der nede i vannet, men han kan ikke selv forlate guttungen og hoppe uti.

Når noen endelig stanser oppe på brua, er det kun for å ta bilder. Når politiet kommer til etter svært kort tid er det ingen andre trafikkanter som har svingt inn på plassen. Ingen trafikanter har gjort det veitrafikkloven pålegger dem - å stanse og forsikre seg om at det ikke er noen som trenger hjelp.

Det er rystende og trist å registrere at dette skjer, kun uker etter at mannskaper i ambulansetjenesten gikk ut i media og påpekte akkurat det samme - at bilister og trafikanter i dag er mer opptatt av å ta bilder og filme hendelser, enn å bidra til å hjelpe mennesker i nød. De er så opptatt av å forevige det hele, at de går i veien for mannskapene og skaper farlige situasjoner i trafikken.

Forrige uke så Framtid i Nord med selvsyn bilister som, mens de kjørte på ei smal bru på E6, var mer opptatt med å filme med mobilen nedover enn de var med å følge med på trafikken. Kun flaks gjorde at ikke alle mannskaper måtte flytte fokus fra elva til veien.

Som trafikant er vi forpliktet til å bistå når vi kommer til å steder. Som medmennesker bør vi spørre oss selv hvorfor vi skal ta bilder og filme mennesker i nød.

Vi registrerer at flere skylder på oss i pressen. Det er en berettiget kritikk. Det tok alt for lang tid før vi i pressen forsto at vi ikke skal oppfordre til fotografering, slik vi gjorde tidligere. Skal vi bruke publikumsbilder, må vi først forsikre oss om at de er tatt på en forsvarlig og etisk måte.

Det har vi gjort, og det skal vi fortsette med. Du kan jo begynne med å spørre deg selv hva du skal med bilder av en ulykke...?