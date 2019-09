Åtte nye hunder syke – en i Troms

nyheter

Torsdag formiddag oppdaterer Mattilsynet statusen for det pågående sykdomsutbruddet blant hunder. Den så langt ukjente sykdommen kjennetegnet med blodig diaré har så langt krevd livet til minst 27 hunder fra over hele landet, mens et ukjent antall har blitt syke med lignende symptomer de siste ukene.

Det skriver iTromsø.

Fem nye syke hunder Det er meldt om fem nye tilfeller av syke hunder siden tirsdag, opplyser Mattilsynet. De syke hundene er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark.

Siden onsdag har Mattilsynet mottatt åtte nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom.

– En av hundene har dødd. Tilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, skriver Mattilsynet på sin hjemmeside torsdag.

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Hundesykdom trolig ikke veldig smittsom Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at mye tyder på at den alvorlige hundesykdommen ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Innledningsvis har det kommet flest meldinger om sykdomstilfeller i Oslo-området, men Mattilsynet har de siste ukene fått informasjon om lignende sykdomstilfeller i Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark, Nordland, Troms og Finnmark.

Hundesykdommen: Veterinærinstituttet utelukker ikke sesongsykdom Veterinærinstituttet undersøker om den dødelige hundesykdommen skyldes en sesongsykdom som er kraftigere enn normalt. Flere hunder er blitt syke siden tirsdag.

Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene.