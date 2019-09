To avgjorde valget i Kvænangen

nyheter

Det er ikke så rent sjeldent man leser og hører kommentaren om det; “Det er ingen vits å stemme, for det betyr ikke noe likevel”. Gjerne etterfulgt av en forklaring om at dine politikere jo allikevel ikke får makt.

For all evig ettertid vil valresultatet i Kvænangen kunne stå som et skoleeksempel på det motsatte. Da valgnatta var over, og 99,8 prosent av stemmene var fordelt, hadde Arbeiderpartiet vunnet valget. Likevel tydet alt på at det gikk mot et maktskifte fordi Senterpartiet kunne få flertall om de bare fikk med seg Høyre/Frp og SV. Dette var en allianse vi har sett råde i Kvænangen de siste tre årene, på tross av at Ap hadde ordføreren.

Framtid i Nord snakket også med SV, som altså satt med makta, og de hellet mot å samarbeide med Sp. Det var mer naturlig enn Ap, mente sosialistene i Kvænangen. Skrellet kommer klokken 19, tirsdag kveld, når alle stemmene var tellet. Da hadde nemlig Arbeiderpartiet kapret et mandat til, og det på bekostning av Senterpartiet. Og med SVs beskjed ringende i ørene, ser Ap nå mot Kvænangen Bygdeliste. Den har to, og om disse kommer sammen er det duket for fire nye år med Arbeiderparti-ordfører i regionens minste kommune.

Dette er et klassisk eksempel på at hver eneste stemme teller. Det var kun 1,5 stemmer som avgjorde. En og en halv kvænangsværing avgjorde det som betyr mye for mange. Vi har sett de siste tre årene at det er store forskjeller på hva Ap ønsker og hva den tidligere flertallskonstellasjonen vil. Så er kommunekasse nokså tom og handlingsrommet relativt lite, men noe kan de utrette, de som sitter med makta.

Vi vet for eksempel at Bygdelista vil ha en utbygging av Gargo. Ap har sagt at de vil utrede, Sp, Høyre/Frp og SV har sagt nei. Et ja vil gjøre enda mer med kommuneøkonomien, men også mer for de eldre og de ansatte. Et nei vil gi en bedre økonomi, og dermed kanskje en annen måte å løse helseutfordringene på.

Uansett - begrepet om at hver stemme teller har vist seg med full tyngde i Kvænangen ved dette valget. La oss huske det både i 2021 og i 2023. Og egentlig for all evig ettertid. Hver stemme teller!