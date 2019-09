Norsk studie: Populære barn mindre utsatt for infeksjoner

nyheter

Desto mer populær blant de andre, desto mindre risiko for å syk i året som kommer. De norske forskerne hadde en hypotese om at å bli sosialt ekskludert gjør noe med immunforsvaret, melder Aftenposten.

Sammen med forskerkolleger har stipendiat og forsker Vidar Sandsaunet Ulset ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo publisert den vitenskapelige artikkelen sin i journalen Plos One.

De fant en sammenheng som indikerer at de mest populære barna får færre infeksjoner.

579 barn i alderen to til seks år ble fulgt hvert år over tre år. Popularitet ble målt i hvor interessert andre var i å sitte sammen med dem på bussen. Foreldre meldte i etterkant inn infeksjonsfrekvens.

Funnene viste at jo flere som ville sitte med dem på den tenkte bussen, desto mindre sannsynlig var det at barnet ville pådra seg en infeksjon kommende året.

– Det er likevel interessant at vi fant en slik proporsjonal sammenheng, fordi det kan si noe om hvordan sosial ulikhet påvirker helse, og at det starter tidlig i livet. At det er slik for voksne, har mange studier fastslått, sier Ulset.

