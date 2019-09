KrF og Sp tar ledelsen med Ørjan og Kurt

nyheter

Tirsdag kveld ble avtalen som sikrer KrF ordføreren også de neste fire årene, signert av fem partiet. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Disse fem er enige om et valgteknisk samarbeid, og å starte jobben med å lage en felles politisk plattform.

KrF ba Michalsen bli varaordfører

Forhandlingsleder for KrF, Peder André Amundsen, sier de er meget godt fornøyd med avtalen.

– Vi hadde som mål å sikre at Ørjan Albrigtsen blir ordfører også denne perioden, og det har vi lyktes med. Så har vi også fått overtalt Kurt Michalsen til å bli varaordfører. Han hadde i valgkampen sagt at det ikke var aktuelt med en ny runde som varaordfører (Kurt Michalsen var varaordfører for Ap i perioden 1995-1999 under Roy Waage, red.anm.), men det har han heldigvis gjort om på. Vi ønsket Kurt fordi han er en dyktig politiker, og fordi han har kommet inn på fast plass på Fylkestinget.

Rekordungt formannskap

De fem partiene har også blitt enige om fordelingen i formannskapet.

– Fra KrF blir det Ørjan Albrigtsen og Kirsti Lembricht, fra Sp Kurt Michalsen og Kathrine Kaasbøll, fra Ap Victoria F. Mathiassen og fra SV/Rødt er Pål Schreiner Mathiesen fast.

I følge Amundsen vil KrF gi en stemme til SV/Rødt og Ap for å sikre lista plass i formannskapet.

– Den siste plassen vil etter alt å dømme tilfalle Frp.

En rask titt på de seks setene fra samarbeidspartnerne, viser 50/50 i kjønnsbalanse og etter alt å dømme et rekordungt formannskap.

– Ja, uten å fornærme herrene Michalsen og Schreiner Mathiesen, så er det jo de som drar opp snittalderen i det selskapet, smiler Amundsen.

Klare til desember

Amunsen håper å ha den politisk plattformen for de neste fire årene klar innen utgangen av november.

– For fire år siden ble den signert 7. desember. Målet er å være i havn før det. Vi har i alle fall listet opp hovedpunktene, og så skal vi starte jobben nå.

Kommunestyret i Skjervøy skal konstituere seg den 16. oktober.