Historisk dag for samiske forfattere

nyheter

Som en motreaksjons mot at Samisks forfatterforening vedtok at kun de som skriver på samisk kunne være medlemmer, er det nå stiftet en ny interesse- og fagforening for samiske forfattere; Searvi Sámi girječállide/Foreninga Samiske Forfattere.

– Det ble gjort som en motreaksjon til Samisk forfatterforenings endring i vedtektene, der det ble bestemt at kun samiske forfattere som skrev på samisk kunne bli medlemmer. Et vedtak avisa Ságats leder beskrev som strukturell rasisme, skriver Foreninga Samiske Forfattere i en pressemelding.

Inkluderende og åpen forening

Foreningen har enkle vilkår for at forfattere kan bli medlemmer. Dette fordi de ønsker at flest mulig samiske forfattere organiserer seg, uansett om de skriver på samisk eller ikke.

– Det samiske litteraturfeltet har alltid hatt store utfordringer, særlig med å nå ut av Sápmi med sin litteratur. Foreninga vil satse på å promotere seg og medlemmene med arrangementer og opplesninger gjennom året, både i og utenfor Sápmi, skriver foreningen i pressemeldingen.

De skriver de har som mål å gjøre deres medlemmers litteratur synlig.