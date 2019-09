Bygeværet fortsetter

nyheter

Det kalde bygeværet vi har hatt de siste dagene vil vedvare over helgen. Det opplyser vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar ved Vervarslinga for Nord-Norge.

– Natt til torsdag kom det snø ned til 200 meters høyde i Nord-Troms. De neste dagene vil nok by på sludd i lavlandet og snø i høyden, sier han.

Temperaturen vil ifølge meteorologen ligge på mellom null til fem plussgrader. Det kan bli frost om natta – og derfor også glatte veier om morgenen.

Værvarslingstjenesten YR har gitt ut et obs-varsel om at det fram til lørdag morgen ventes snøbyger over ca. 300-500 meter, lavest snøgrense om natta. De ber bilistene bruke dekk og kjøre etter forholdene.

Ifølge Aashamar blir det lite vind de kommende dagene.

– Det kan bli opp i frisk bris fra nord, nordvest.