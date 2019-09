Kvænangsfjellet: stedvis snø –og isdekke

nyheter

Torsdag morgen har snøen krøpet nedover, og på E6 over Kvænangsfjellet har den lagt seg på veien. Statens vegvesen melder klokken 07.30 at det er stedvis snø –og isdekke på veien, og at veien er saltet.

Som man ser av bildet tatt 07.50, er det fremdeles noe slaps på veien.

Vegvesenet melder ikke om snø på veien andre steder i Nord-Troms. Framtid i Nord erfarer likevel at det også på innlandet kan ha lagt seg snø og is på veiene.

Meteorologene anbefaler at bilister beregner noe ekstra tid til transport og kjøring, og at man bruker riktige dekk etter forholdene. Ifølge YR skal snøværet vedvare fram mot lørdag:

"Fra torsdag formiddag og fram til lørdag morgen ventes snøbyger over ca. 300-500 m, lavest snøgrense om natta.", opplyser de på sine nettsider.