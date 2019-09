Lærerne får 60 millioner til bedre veiledning

nyheter

Pengene fordeles på totalt 2.137 nyutdannede og nyansatte lærere, etter at 189 kommuner og 49 friskoler søkte om tilskudd.

Tilskuddet skal bidra til at skoleeierne tar ytterligere ansvar for å tilby nye lærere veiledning.

– Læreryrket er svært utsatt for frafall, særlig blant nyutdannede, og jeg er glad for at vi nå går ut med tydelige føringer for å støtte de nyutdannede i deres viktige samfunnsmandat, sier KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan.

I en OECD-undersøkelse om utdanning, som ble offentliggjort i juni, oppga kun en av fire nyutdannede lærere at de hadde deltatt i et introduksjonsprogram på skolen, og kun én av seks nyansatte lærere hadde en veileder eller mentor.

Tall fra SSB viser at rundt en av ti grunnskolelærere slutter i jobben sin innen de første fem årene etter endt utdanning.

