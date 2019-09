nyheter

- Vi må finne ut hvorfor det skjer, dele erfaringer og samtidig ta rømt fisk ut av elvene.

Det sier leder i rømmingsutvalget til Sjømat Norge, Tarald Sivertsen. Han beklager sterkt de rømmingshendelsene som har vært i år - og spesielt de hendingene som har vært den siste tiden.

- Næringen har en 0-visjon for rømming. Når uhellet likevel er ute jobber vi hardt for å nå målet om at rømt laks ikke skal påvirke villfisk negativt. Derfor er også tiltak i elv viktig, sier Sivertsen i en pressemelding.

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt fisk i elvene, OURO, har i høst 51 elver som står for tur for utfisking.

- Vi bidrar her til utfisking av rømt laks i elvene før villaksen gyter om høsten, sier Sivertsen, som viser til at Fiskeridirektoratet i tillegg ofte pålegger oppdrettere overvåking og utfisking i omkringliggende elver etter at det har vært en rømming.

- Vi har hatt en fin utvikling i rømmingsstatistikken over tid, men statistikken er skjør, og enkelthendelser kan ødelegge den fine trenden vi har hatt. Næringen vil fortsette arbeidet med fokus i alle ledd for å hindre rømming fremover, og bruke de verktøy vi har for å få ut den rømte fisken fra elvene. Vi er glad for at innslaget av rømt fisk i elv går ned, da det overordnede målet er at den ikke skal ha uheldig påvirkning på villaksen, sier Sivertsen.