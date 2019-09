Hund bak dyretragedie i Lyngen: Minst to lam er døde

nyheter

Tirsdag kveld fikk bonde Trond Martin Dahl Henriksen beskjed fra en bekjent om at det var funnet et lam som lå drept på stien opp mot Rottenvikfossen. Det ble fortalt at lammet hadde kraftige bitt i hals- og nakkeregionen og var blodig. Det kunne heller ikke være så lenge siden hendelsen hadde funnet sted, fordi kroppen fortsatt var varm.