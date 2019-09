Sol fredag, men helga blir grå

nyheter

Trond Lien, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, sier at Nord-Troms kan vente seg en fin fredag men ikke en fullt så fin helg.

– Ja, det blir ganske bra vær i dag. Litt tåke og tåkeskyer først på dagen, men det er mulighet for sol utover dagen i morgen. Temperaturene kommer opp mot 10 grader, sier Lien.

Etter hvert utover på lørdagen vil det ifølge Lien komme gradvis kjøligere luft fra nord og nordøst.

– Det blir mer skyer og det kommer også litt regn siste del av dagen. Det blir også kjøligere, sier Lien.

Søndag fortsetter kaldværet og nedbøren. Etter hvert blir det såpass kjølig at det kommer snø i høyden.

– Ja, det vil komme snø i høyereliggende strøk, nærmere bestemt på 200–300 meter. Det betyr at det kan komme snø over Kvænangsfjellet og at det blir snø i veibanen, sier Lien.

I lavlandet slipper vi imidlertid unna snøen i helga i alle fall. Temperaturene vil ligge på tre-fem grader søndag.