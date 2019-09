nyheter

Fredag har den lokale UP-patruljen vært hatt trafikkontroll i Burfjord.

I 50-sonen fikk ni sjåfører bot for høy fart, mens èn fikk bot for mobilbruk under kjøring.

– Høyeste hastighet var et vogntog i 75 km/t, altså èn km/t unna å bli fotgjenger, melder UP.