Barnehagebarna får støtte fra fiskeridepartementet

I kurset "Haien kommer!" skal barnehagebarn i Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa få økt kunnskap om sjømat og ernæring.

Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms får 50.000 kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet til kurset, som i følge en pressemelding fra departementet skal gi barna kunnskap om ulike arter i tillegg til at man skal lage mat med fagutdannet kokk - og ikke minst spise sjømat.

– Gode kostholdsvaner etableres tidlig. Selv om vi har verdens beste sjømat, spiser barn og unge for lite fisk og skalldyr. Derfor er det positivt med sjømatkurs for barn, slik at de lærer at råvarer fra havet er sunt, godt og gøy å tilberede, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).

Laksen er det prosessanlegget til Lerøy Aurora på Skjervøy som står for, mens lokale fiskere og næringsliv i de tre kommunene ifølge pressemeldingen skal bidra med den øvrige sjømaten som trengs til opplæringen.

Regjeringen har satt av 6,1 millioner kroner til ordningen Sjømattiltak i år. Målet for den satsningen er å øke konsumet av sjømat i den norske befolkningen.