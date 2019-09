Reagerer på kommunens planer om industribygg

nyheter

Frank Valø, styrleder i Lyngen Sericesenter, reagerer på at Lyngen kommune er i ferd med å inngå en intensjonsavtale med Cinderella Eco Tech om å bygge et industribygg til 40 millioner kroner på Furuflaten. Bygget skal leies ut til selskapet for mellom 2,8-3 millioner i året, ifølge intensjonsavtalen som Framtid i Nord har fått tilgang til.