Enveiskjørt og kommunalt i Strandveien og Havnegata som fylkesvei

Maritim næringsutvikler i Skjervøy kommune, Silja Karlsen, var i formannskapet onsdag og orienterte om arbeidet med områdeplanen for Skjervøy sentrum.

I den forbindelse fortalte Karlsen om møtet med Statens vegvesen der man blant annet diskuterte makebyttet i Skjervøy sentrum. Utgangspunktet er at det er mye tungtrafikk på Strandveien gjennom sentrum og kommunen ønsker å gjøre noe for å bedre situasjonen for de myke trafikantene.

– Vegvesenet slo fast at det ikke er aktuelt med enveiskjøring i Strandveien ettersom det er en fylkesvei. Vi kan heller ikke sette opp forbudsskilt for tungtrafikk. Men ved et makebytte mellom den fylkeskommunale Strandveien og den kommunale Havnegata, så er det mulig å gjøre grep, sier Silja Karlsen.

Oppgraderes

Hvis det hadde blitt en realitet, så kunne Skjervøy kommune få mer kontroll over det som er hovedveien gjennom Skjervøy sentrum i dag. Ifølge Karlsen er ikke Statens vegvesen avvisende til å gjøre en sånn byttehandel. Men det er én sentral forutsetning for at Vegvesenet skal gå med på det:

– Statens vegvesen er klar på at Havnegata må oppgraderes til fylkesveistandard før det blir aktuelt å bytte. Det er en kostnad kommunen må ta selv. Gjør vi det, kan vi styre trafikken ned i Havnegata, samtidig som vi gjør Strandveien enveisskjørt og med gangsti, sier Karlsen.

– Vi sliter med arealknapphet på Skjervøy, men likevel har vi altså to veier som går parallelt i sentrum, Det har Statens vegvesen påpekt overfor oss, sier KrF-ordfører Ørjan Albrigtsen, som så potensialet i å utvikle Strandveien.

– Man kan blant annet få flere parkeringsplasser ved at man kan parkere på skrå langs veien.

– Det ville absolutt gjort noe med atmosfæren i sentrum om det ble noe av. Ikke det at jeg er sugen på en gågate, men greit å ha den muligheten i alle fall, mente Øystein Skallebø (Ap).

Verdt å undersøke

Karlsen understreker at denne løsningen kom opp i forbindelse med en befaring forleden, og at den derfor er helt fersk.

– Det er den, ja. Men jeg ønsket å lufte det med politikerne likevel. Jeg syns det er verdt å undersøke om det er mulig, sier Karlsen.

Vet ikke kostnadene

Kostnadene med å oppgradere Havnegata til fylkesveistandard har imidlertid ikke kommunen kontroll på. I formannskapsmøtet var det også uklart blant politikerne hva som trengs å gjøres for å få det til, og om det i det hele tatt er mulig å få til.

– Jeg tror det er bredde nok i Havnegata til å få det til. Utfordringen er krysset ved På Hjørnet, mente Ørjan Albrigtsen, mens Aps Irene Toresen påpekte at det er en del uoversiktlige utkjørsler i Havnegata som kan bli en utfordring.

Frps Vidar Langeland var ikke spesielt optimistisk med tanke på å få til et makebytte.

– Jeg tror dette må være noe for neste planperiode i stedet. Å gjøre noe med krysset ved På Hjørnet vil bli veldig kostbart for kommunen.

I møtet onsdag tok også Silja Karlsen opp flere av problemstillingene rundt bruken av arealer i Skjervøy sentrum – spesielt med tanke på arealknapphet og et tettsted der boligbebyggelsen ligger tett opp til industriområdene – med de utfordringene det kan med medføre med tanke på blant annet støy, trafikk og brannfare.

– Vi har hatt to industribranner i det siste og ser utfordringene med å pakke industri og boliger så tett. Det er en risiko vi vil måtte ta med oss. Og trafikken gjennom sentrum tvinger oss til å tenke mer på å legge industri utenfor sentrum, mente rådmann Cissel Samuelsen.

Både Frps Vidar Langeland og ordfører Ørjan Albrigtsen var klar på at nye industrietableringer fremover i stor grad bør skje andre steder enn i sentrum av Skjervøy.

Områdeplanen skal etter planen ferdigstilles i løpet av året.