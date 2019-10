Fylkestingene i Troms og Finnmark for forrige periode blir sittende ut året

nyheter

Den nye fylkeskommunen «Troms og Finnmark» oppstår ikke formelt før 1. januar 2020. Virketiden for de folkevalgte for fylkestinget i Troms og i Finnmark for valgperioden 2015–2019 er forlenget ut året, gjennom en forskrift fra kommunaldepartementet, skriver iTromsø. Samtidig møtes det nye fylkestinget for både Troms og Finnmark til konstituering i slutten av oktober. Da skal de treffes i Harstad.