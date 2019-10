Din gamle refleks kan være utrygg

nyheter

I en pressemelding advarer Tryg Forsikring om at reflekser må byttes ut med jevne mellomrom. Det skriver iTromsø.

– Ifølge veimyndighetene har refleks en levetid på vel tre år. Reflekser på barn får ofte hard medfart gjennom lek. Og har du som voksen refleksen i lomma sammen med bilnøkler, blir det ofte så mye riper i refleksen at effekten forringes betraktelig. Hjemme hos oss bytter vi reflekser hver høst, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring i pressemeldingen.

Test gamle reflekser før bruk

De anbefaler at man tester gamle reflekser før man tar de i bruk igjen.

– Alle slitte reflekser har redusert virkning, også integrerte reflekser i barne- og treningsklær som ofte er utsatt for slitasje gjennom røff bruk, og som vaskes ofte. For å sjekke om refleksen fremdeles er god, bør du teste de ut i et mørkt rom. Lys på refleksen med en lommelykt og sammenlign med en ny refleks. De som reflekterer lyset dårligere bør skiftes ut, sier Opedal.

Innsydde reflekser på klær eller skolesekker blir også slitte, ifølge pressemeldingen. De anbefaler at slike reflekser bør byttes etter rundt 20 vask.

Alle godkjente reflekser skal være merket med CE EN 13356.

– Forskjellen mellom liv og død

Refleksdagen har blitt arrangert i Norge siden 2006, for å spre bevissthet rundt bruken av refleks. I år er det torsdag 17. oktober som er refleksdagen. Tryg Forsikring påpeker at bruken av refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.

– Går du langs veien i mørket uten refleks, er du først synlig for bilisten på vel 25 meters avstand. Med refleks vil du bli sett på 140 meters avstand med nærlys. En bilist i 50 km/t har dermed ti sekunder i stedet for to sekunder å reagere på. Det kan være forskjellen på liv og død, forklarer Opedal.

Kun 4 av 10 voksne bruker refleks, ifølge undersøkelser gjort av Tryg Forsikring.

Mens barn er de flinkeste til å bruke reflekser, er voksne menn over 30 år de dårligste.