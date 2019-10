Audun tok verdens beste fuglebilde

nyheter

Rikardsen vant førstepremien i kategorien «Fugler».

– Fuglekategorien er den største og kanskje den vanskeligste i denne konkurransen, og det er helt fantastisk at bildet vant. Dette er det største som finnes for en naturfotograf - det er drømmen for oss, sier Rikardsen til iTromsø.

Han vant med bildet av en havørn som han tok like ved hjemmet hans der han hadde bygget et gjemmested for å kunne fotografere ørnene i området.

Det skriver iTromsø.

Tre år

– Det har vært enormt mye arbeid bak dette bildet. Jeg har brukt tre år på å få tatt det, forteller Rikardsen.

Bildet er som sagt tatt like ved hjemplassen hans på Kvaløya, og det er tatt med hjelp av et oppstilt kamera med bevegelsessensor.

– Jeg har brukt lang tid på å få ørna til å bli vant til kameraet, klikkingen og blits, men til slutt så ble den ikke forstyrret lenger, sier Rikardsen.

At bildet er tatt like ved hjemmet er ekstra morsomt, sier han videre.

– Det er nok det fotografiet i konkurransen som har det laveste karbonavtrykket - de eneste utslippene er min egen ånde, svett og banneordene fra turene til gjemmestedet når jeg har grynnet gjennom snø til magen, sier han.

Publikumsfavoritt

Han er også fornøyd med at det er et bilde fra Nord-Norge som er kommet til topps i konkurransen.

– Vi får vist fram den flotte naturen vi har her oppe, sier han.

Audun ble premiert i «naturfotografenes Oscar» for dette bildet Audun Rikardsen har fått utmerkelsen «Highly Commended» i fotokonkurransen Wildlife Photographer of the Year – for fjerde gang på fem år.

I tillegg til hovedpremien i fugle-kategorien ble også et av hans bilder valgt som publikumsfavoritt i konkurransen.

– Publikumsbildet er samme ørna, men tatt i en annen vinkel på et litt annet sted, sier han.