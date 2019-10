Nå er det på tide å sikre båten mot storm og frost

nyheter

Nå anbefaler Johnny Hellesøy, båtekspert i Tryg Forsikring, at en bør klargjøre fritidsbåten for vintersesongen. Det er ingen tid å miste nå, før høststromene og frosten trer inn for fullt, melder Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Hver vår ser jeg skader som kunne vært unngått på høsten når båten ble klargjort for vinteren, for eksempel frostsprengte motorer. Et enkelt råd er å gjøre rent kjølesystemet med ferskvann. Skal motoren stå med vann i gjennom vinteren, bør du helle på litt frostvæske. Da unngår du frostsprengning, sier Hellesøy i pressemeldingen.

Over 12.000 skader

Forsikringsselskapet skriver i pressemeldingen at det i fjor var registrert over 12.000 skader på fritidsbåter, og at det for første gang ble utbetalt over en halv milliard kroner i erstatninger.

Hellesøy anbefaler å ta servicen på båten nå, fremfor på våren.

– Da unngår du lang ventetid, og mye arbeid er dessuten lettere nå hvis båten skal på land. Vask den med ferskvann så raskt som mulig. Bruk et effektivt vaskemiddel og en svamp, og når du først er i gang kan du ta en runde med voks og bunnstoff. Da sparer du tid mye tid når våren kommer. Bytt så motorolje, filter, drevolje eller girolje på undervannshuset, sier han i pressemeldingen

Mange fritidsbåter får skader gjennom vinteren. Enten slitasjeskader under storm, men også båter på land kan få skader. Motorrom eller skråg kan fylles med vann og få vann- eller frostskader.

– I løpet av vinteren kan det samles til dels mye vann i båten, men husker du å ta ut bunnpluggen kan vannet renne ut og du kan unngå unødvendige vannskader. Bare husk å sette den tilbake før båten sjøsettes igjen, sier han i pressemeldingen.

Våt snø kan bli tung

Snø er også en av årsakene som fører til skade på fritidsbåter, og ved de alvorligste sitasjoner er våt snø direkte årsak til at båter synker mens de ligger fortøyd på vannet.

– Se til båten og fjern snø fortløpende. Båter på land bør også sikres mot snømengder. Ikke bare kan båten få skjev vektfordeling mens den står på støtter, tung snø kan skade overbygningen. Se også til at båten ikke står slik til at den kan bli truffet av snøras fra tak, sier Johnny Hellesøy i pressemeldingene.