Fikk 20.500 i bot for dårlige vinterdekk

Det var natt til onsdag at Statens vegvesen gjennomførte en tungtransportkontroll i Skibotn - med spesielt fokus på vinterutrustningen til de tunge kjøretøyene.

I kontrollen ble blant annet et vogntog med åtte utslitte dekk stoppet. Vogntogsjåføren fikk 20.500 kroner i gebyr for de slitte dekkene og fikk også bruksforbud for hengeren på grunn av de dårlige dekkene.

Og som om ikke det var nok, så ble sjåføren også anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Statens vegvesen ila også flere andre sjåfører gebyr for dekk under minstemål og mangel på kjetting. Det var også flere kjøretøy som var helt i grenseland av lovlig mønsterdybde.